Mattarella: “Sfide esistenziali per l’Unione Europea, no a cedimenti”

Ott 20, 2025
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi le Istituzioni Europee, che Bruxelles si è assunta il compito di accogliere, si confrontano con sfide esistenziali. Regno del Belgio e Repubblica Italiana, forti dei loro valori e della loro storia democratica, possono sostenere l’Unione Europea in una fase storica in cui sfide globali vogliono porre in discussione principi fondanti della nostra stessa Unione e della convivenza pacifica tra i popoli. Non possiamo permetterci cedimenti. L’Unione è garanzia della libertà e del progresso dei nostri popoli. Sono intollerabili narrative e atti che vorrebbero indebolire la sovranità e la libertà del popolo europeo e degli altri popoli”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi al Palazzo Reale di Bruxelles, in occasione della visita di Stato nel Regno del Belgio.sat/mca2
‘Luce sulla Ricerca’, nuova associazione pro ricerca sanitaria: il 24 ottobre cena ai Giardini La Pergola

Cinghiali, situazione insostenibile: sono troppi, il depopolamento è fondamentale

Martedì 21 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Serie A: Cremonese-Udinese 1-1, Zaniolo risponde a Terracciano

