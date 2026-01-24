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Mattarella: “Le risorse alimentari tra i bersagli di guerre scellerate”

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Set 24, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “Il cibo e la produzione di risorse alimentari sono diventate un’arma strategica, come l’energia bersaglio delle scellerate guerre in corso. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, ma in realtà espressione di una volontà di potenza e dominio, con assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti su popolazioni, territorio e ambiente“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Teatro Regio di Torino alla cerimonia di inaugurazione di “Terra Madre e Salone del gusto” 2026, in occasione del 40° anniversario della nascita di Slow Food. “La biodiversità è un patrimonio che ci interpella, la molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi nei millenni, senza la cura di questa ricchezza l’uomo può comprimerla fino a distruggerla e a distruggersi”.sat/azn
(Fonte video: Quirinale)

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