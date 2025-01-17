Il presidente Mattarella: “Le crisi richiedono visione e coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – “La visione di Francesco Merloni è esemplare di un modello d’impresa moderna, lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che ha saputo fare di Fabriano un archetipo. Il Gruppo Ariston di Francesco Merloni è la conferma che competitività non è sinonimo di desertificazione industriale e non impone delocalizzazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando da Fabriano la figura di Francesco Merloni, a 100 anni dalla nascita. “Sono tempi di sfida, vale per il made in Italy e, naturalmente, vale ovunque per l’economia. Le crisi inducono trasformazioni che includono gli apparati industriali e richiedono visione e coraggio. Anche nell’industria occorre saper guardare avanti e non indietro”.

