Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “L’Italia si adopera per la collaborazione Azerbaigian-Ue”

Di

Set 30, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell’esigenza di sviluppare la collaborazione con l’Unione Europea e l’Italia si sta adoperando in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con l’omologo azerbaigiano Ilham Aliyev. “L’Azerbaigian ha già un’interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti paesi dell’Unione e con l’Unione europea. Noi speriamo che questa cresca ulteriormente”.lcr/col3/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 1° ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 30, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Maltempo in Spagna: un nubifragio trasforma le strade di Ibiza in fiumi di fango

Set 30, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

Set 30, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: lo studio del Dairi su pneumopatie e rischio cardiovascolare

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: cura e ricerca del DAIRI sulle patologie pediatriche perinatali

Ott 1, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: Inter-Slavia Praga 3-0, doppietta di Lautaro e gol di Dumfries

Ott 1, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 1° ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 30, 2025 Raimondo Bovone