L’incontro fra Papa Leone XIV e il presidente Mattarella in Vaticano

ROMA (ITALPRESS) – Il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto stamani in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da monsignor Miroslaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati. Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese.

ads/mca3 (Fonte video: Quirinale)