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Tensione a Palermo tra manifestanti centri sociali e forze di polizia, le immagini

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Ott 31, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine oggi pomeriggio a Palermo: un corteo di Antagonisti, composto da una cinquantina di persone appartenenti a movimenti e centri sociali, ha provato a raggiungere il presidio di Forza Nuova a piazza Lolli contro il caro-vita, ma si è trovato la strada sbarrata dagli agenti delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa. All’angolo tra via Dante e via Villafranca i manifestanti hanno provato a forzare il cordone che li bloccava, senza comunque arrivare a sfondarlo: dopodiché il percorso è stato deviato verso piazza San Francesco di Paola, dove i manifestanti Antagonisti hanno provato nuovamente a forzare il cordone delle forze dell’ordine, ma si sono trovati nuovamente la strada sbarrata: ulteriori momenti di tensione di sono verificati con l’accensione di un fumogeno, il secondo in pochi minuti dopo quello in via Dante.
xd8/mrc/mca1

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