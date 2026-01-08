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Il presidente Mattarella depone una corona d’alloro per l’anniversario della difesa di Roma

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Set 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell’8-10 settembre 1943 nella Difesa di Roma, a Porta San Paolo. Insieme al capo dello Stato alla cerimonia erano presenti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano e il comandante del comando territoriale nazionale dell’esercito, generale Gianpaolo Mirra.
(ITALPRESS).ads/azn
(Fonte video: Quirinale)

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