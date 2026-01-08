Il presidente Mattarella depone una corona d’alloro per l’anniversario della difesa di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro in memoria dei militari e dei civili caduti nei combattimenti dell’8-10 settembre 1943 nella Difesa di Roma , a Porta San Paolo. Insieme al capo dello Stato alla cerimonia erano presenti il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano e il comandante del comando territoriale nazionale dell’esercito, generale Gianpaolo Mirra.

(ITALPRESS).ads/azn

(Fonte video: Quirinale)

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