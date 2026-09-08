Asili nido in provincia: dalla Regione 193.552 euro per ampliare gli orari senza spesa per le famiglie

Sono 193.522 euro le risorse destinate dalla Regione Piemonte alla provincia di Alessandria per ampliare gli orari dei nidi comunali nell’anno educativo 2026-2027. I finanziamenti raggiungeranno 13 Comuni del territorio e permetteranno di offrire alle famiglie servizi più flessibili senza aumentare le tariffe.

L’ampliamento non comporterà aumenti delle tariffe a carico delle famiglie, né ulteriori costi per le amministrazioni comunali, grazie alle risorse messe a disposizione attraverso il Fondo Sociale Europeo.

La misura consentirà ai Comuni beneficiari di ampliare il servizio dei nidi già dall’anno educativo 2026-2027. In base alle necessità locali sarà possibile prolungare l’orario settimanale, prevedere aperture il sabato mattina oppure garantire una maggiore continuità del servizio durante le vacanze natalizie e le altre pause previste dal calendario. A livello piemontese la Regione ha stanziato complessivamente 1,48 milioni di euro, destinati al potenziamento dei servizi per l’infanzia.

COMUNI FINANZIATI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Casale Monferrato, 39.606 euro; Novi Ligure, 31.234 euro; Acqui Terme, 20.608 euro; Rivalta Bormida, 14.490 euro; Solero, 13.363 euro; Cassine, 13.202 euro; Fubine Monferrato, 12.880 euro; Tortona, 12.236 euro; Valenza, 11.270 euro; Alice Bel Colle, 8.211 euro; Bistagno, 6.440 euro; Visone, 5.796 euro; Murisengo, 4.186 euro.