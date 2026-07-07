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Marine Le Pen condannata a 3 anni, ma potrebbe candidarsi

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Lug 7, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marine Le Pen, presidente del gruppo Rassemblement national nell’Assemblea nazionale francese, è stata condannata dalla Corte d’Appello di Parigi a 3 anni di detenzione (2 sospesi, 1 con braccialetto elettronico) e 45 mesi di ineleggibilità, di cui 30 però con la condizionale, per appropriazione indebita di fondi pubblici.
Una pena che avesse comportato un’ineleggibilità di oltre 2 anni le avrebbe impedito di partecipare alle prossime presidenziali, in calendario il 18 aprile. Questa condanna, invece, le consentirebbe in linea di massima di partecipare alla campagna e al voto. Tocca ora a lei fare sapere la propria decisione, visto che la leader del partito nazionalista aveva subordinato la sua candidatura alla condizione di non essere condannata per un reato che la obbligasse a indossare un braccialetto elettronico.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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