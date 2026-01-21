Attualità Cronaca Video

Maltempo in Sardegna: uomini e mezzi ANAS per fronteggiare l’emergenza

Di

Gen 21, 2026


CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Anas è impegnata da oltre 24 ore per fronteggiare il ciclone Harry e il maltempo che si è abbattuto in particolare sul Sud Italia e sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, dove si sono registrate cadute di alberi, esondazioni, frane e allagamenti lungo le strade. In Sardegna chiusa la statale 195 “Sulciatana”, tra l’inizio del tracciato, all’ingresso di Cagliari, e il km 10,600 a Capoterra. L’interdizione si è resa necessaria a causa della forte mareggiata che ha danneggiato la strada in alcuni punti del tratto costiero (tra il km 5 e il km 9 circa). È inoltre presente una grande quantità di detriti portati dalle onde. Al momento sono in corso le verifiche dei tecnici per la valutazione dei danni, che consentirà di avviare la pianificazione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza. Inoltre, oggi stesso sarà avviata la pulizia dai detriti. Sul resto della rete stradale Anas in Sardegna non risultano situazioni di criticità provocate dal maltempo.

vbo/mca3 (fonte video: Anas)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Brescia: incendio in una palazzina, salvata una neonata

Gen 21, 2026
Attualità Video

PNRR: aperto il bando CDP per nuovi studentati

Gen 21, 2026
Costume & Società IN EVIDENZA Video

Valentino, Giammetti: “A Roma è iniziato tutto, per noi ha rappresentato la vita”

Gen 21, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Trump “Se l’Europa dirà no sulla Groenlandia ce ne ricorderemo”

Gen 21, 2026
Sport

Tennis, Australian Open: Paolini si qualifica per il terzo turno

Gen 21, 2026
Attualità Cronaca Video

Brescia: incendio in una palazzina, salvata una neonata

Gen 21, 2026
Attualità Video

PNRR: aperto il bando CDP per nuovi studentati

Gen 21, 2026