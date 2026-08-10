Milano Malpensa: nel 1° semestre sequestrate 8,5 tonnellate di cibo fuori norma

MILANO (ITALPRESS) – I numerosi controlli, effettuati su passeggeri in arrivo nello scalo internazionale di Malpensa provenienti da Paesi terzi, hanno permesso di intercettare nella prima parte dell’anno oltre 8,5 tonnellate di prodotti alimentari privi dei necessari requisiti igienico sanitari e documentali previsti dalla normativa europea e nazionale. Tra i prodotti alimentari sequestrati figurano circa 4,9 tonnellate di prodotti ittici, oltre 1,1 tonnellate di carni, più di 300 chilogrammi di pollame e diversi quantitativi di latticini. Si tratta di prodotti che non possono essere commercializzati né introdotti sul territorio nazionale, sia per qualità che per quantità, poiché privi dei requisiti di edibilità, tracciabilità e conformità sanitaria richiesti dal Regolamento delegato (UE) 2019/2122 e dalla nomenclatura combinata doganale.

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