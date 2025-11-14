Crotone: macellazione clandestina di cavalli, 1 arresto e 5 denunce

CROTONE (ITALPRESS) – Nel corso di una verifica igienico-sanitaria, eseguita presso uno stabilimento di macellazione del Crotonese, i Carabinieri del Nas di Cosenza hanno arrestato il custode giudiziario dell’azienda, già sottoposta a procedura fallimentare, e denunciato altre 5 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di maltrattamenti ed uccisione di cavalli, commercio di cose pericolose per la salute e violazione dei sigilli. Nel corso dell’ispezione, eseguita insieme ai Carabinieri, è stata accertata la violazione dei sigilli e l’avvenuta uccisione e macellazione di 13 cavalli completamente sconosciuti all’anagrafe nazionale: privi della documentazione di provenienza e attestante la destinazione alla produzione di alimenti.

vbo/mca3 (Fonte video: Carabinieri NAS Cosenza).vbo/pc/