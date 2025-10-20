Attualità IN EVIDENZA Video

Furto al Louvre, il ministro Giuli: “Vicini alla Francia, collaborazione sui beni trafugati”

Ott 20, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Tutto il sistema museale francese, il Louvre in particolare, ci trova vicini e pieni di solidarietà umana, culturale, politica e istituzionale. Nella certezza che si individuino i responsabili e il tesoro venga ritrovato. La Francia gode di tutta la nostra collaborazione anche nella ricerca sui beni trafugati. Siamo al fianco di Parigi”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della visita alla mostra di Webuild “Evolutio”, risponde a una domanda dei giornalisti sul furto avvenuto al Louvre. f25/sat/gtr

