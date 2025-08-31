Attualità Cultura & Eventi Curiosità

L’istituto ‘Treccani’ rende omaggio a Rino Gaetano

DiRaimondo Bovone

Ago 31, 2025

Cantautore autodidatta, nato il 29 ottobre 1950 a Crotone, ma artisticamente cresciuto nei sobborghi romani, Salvatore Antonio Gaetano – per tutti Rino – ha saputo mescolare con ironia e acume attività teatrale e sperimentazione musicale fino a diventare “un’autentica star della musica leggera italiana”, come ricorda L’Enciclopedia della Musica Contemporanea, diretta da Ernesto Assante e Sandro Cappelletto, in uscita a settembre.

Erede di Fred Buscaglione, primo “cantautore proletario nel senso in cui lo intendeva Pier Paolo Pasolini”, Rino Gaetano si impose nel 1975 con il 45 giri ‘Ma il cielo è sempre più blu’, seguito nel 1976 da ‘Mio fratello è figlio unico’ e nel 1977 dall’Album ‘Aida’, dove si ritrova il segreto di quel nonsense solo apparentemente incomprensibile che lo ha reso celebre, grazie anche a surreali note di copertina in cui si faceva beffe del linguaggio delle istituzioni, della religione, della politica, del giornalismo e della burocrazia.
Sempre più popolare, partecipò nel 1978 al Festival di Sanremo dove propose la più orecchiabile e disimpegnata ‘Gianna’ – che si classificò 3^ vendendo poi 600.000 copie – al posto di ‘Nuntereggae più’, a causa del lungo ed esplicito elenco di nomi di politici e vip dell’attualità che il cantautore nella canzone dichiarava di non sopportare più.

Con un gusto innato per il paradosso un po’ alla Carmelo Bene, Rino Gaetano venne talvolta derubricato a semplice nota dal sapore macchiettistico: Maurizio Costanzo lo presentò a Susanna Agnelli come “un cantautore che fa canzoncine ironiche, così, scherzose, scanzonate… che si dedicherà prossimamente a mettere in musica forse le Pagine Gialle perché fa degli elenchi di nomi”.
A prenderlo sul serio e valorizzarlo furono invece lo scrittore e critico letterario Enzo Siciliano, poi divenuto presidente della RAI, che lo volle intervistare nel 1978 nella trasmissione radiofonica Quadernetto romano; Gino Paoli per il quale era “l’erede di un certo tipo di nonsense, di marinetterie, del surrealismo più antico”; e Antonello Venditti, a lui molto legato.

L’album ‘Nuntereggae più’ – pubblicato il 1° settembre 1978 – fu la definitiva consacrazione di uno stile che arrivava a un pubblico di massa perché affrontava le criticità politico-sociali del momento con uno sguardo disincantato, dissacrante e leggero, ma non per questo meno corrosivo.
Il culto della figura di Rino Gaetano, scomparso a Roma il 2 giugno 1981 in un incidente stradale, dopo un calo durato fino agli anni Duemila, ha continuato a crescere nel tempo, facendolo apprezzare come un autore di prima grandezza: concerti tributo, mostre, materiali inediti e nuove generazioni di artisti che hanno contribuito a restituire spessore e visibilità a un cantautore dalla voce libera e inconfondibile, capace di raccontare con sarcasmo e leggerezza il paradosso di un’epoca e la complessità di un Paese, smascherandone le contraddizioni senza mai cadere nella retorica.

