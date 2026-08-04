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Ventimiglia: sequestrata discarica abusiva

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Ago 4, 2026
GENOVA (ITALPRESS) – I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Genova hanno scoperto e interrotto un’attività illecita di gestione dei rifiuti in un’area di circa 2.000 metri quadrati a Ventimiglia, tra il fiume Roja e la linea ferroviaria. L’indagine è partita da una ricognizione aerea effettuata con elicotteri dotati di sistemi di osservazione avanzati, che ha individuato una discarica abusiva.
Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Imperia e sviluppati dalla Sezione Operativa Navale di Imperia, hanno permesso di verificare che il sito, nella disponibilità di una società monegasca e di una ditta italiana, ospitava circa 500 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui materiali da demolizione, rottami ferrosi, oli esausti e altri scarti gestiti senza autorizzazioni.
mgg/mrv

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