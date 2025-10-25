Attualità Cronaca Video

Rieti: cacciatore soccorso dopo una caduta sul Monte Pozzoni

Di

Ott 25, 2025


AMATRICE (RIETI) (ITALPRESS) – Un cacciatore di 59 anni, originario di Norcia (PG), è stato soccorso nella mattinata di oggi sul Monte Pozzoni, nel territorio del comune di Amatrice (RI), dopo una caduta avvenuta durante una battuta di caccia in una zona particolarmente impervia. L’uomo ha riportato un probabile trauma a una gamba. Su attivazione del NUE 112, è immediatamente intervenuta una squadra di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Lazio, che ha raggiunto il ferito insieme a personale del SAGF, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e ad altri cacciatori presenti in zona. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del CNSAS, il cacciatore è stato recuperato mediante verricello dall’eliambulanza ARES 21, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria del 118, e successivamente trasportato all’ospedale di Rieti per le cure del caso. L’intervento si è concluso intorno alle ore 13:00 con il rientro in sicurezza di tutte le squadre impegnate

tvi/mca3 Fonte video: CNSAS Lazio

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Video

Al Vittoriano la mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani

Ott 25, 2025
Attualità IN EVIDENZA Utilità

Ciao ora legale: torna l’ora solare e si dorme 1 ora in più

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Meloni ribadisce l’importanza dell’unità UE-USA per il cessate il fuoco

Ott 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Premier cinese arriva a Singapore per una visita ufficiale

Ott 25, 2025
Attualità Cronaca Video

Rieti: cacciatore soccorso dopo una caduta sul Monte Pozzoni

Ott 25, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Al Vittoriano la mostra degli esuli fiumani, dalmati e istriani

Ott 25, 2025
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Casale Monferrato: domani torneo di burraco a sostegno di Solidal per la Ricerca

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone