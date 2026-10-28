L’automobile e il cambio delle gomme: la sicurezza prima di tutto

Con l’arrivo dell’autunno torna il momento di pensare agli pneumatici invernali. Non è solo una questione di calendario o di obblighi: è soprattutto una scelta legata alla sicurezza. Quando le temperature scendono, l’asfalto può diventare più freddo, umido e scivoloso e avere pneumatici adatti significa affrontare meglio frenate, curve e cambi improvvisi.

Una precisazione sulle date è importante. Il 15 ottobre non scatta un obbligo generalizzato di montare le gomme invernali: da questa data inizia il periodo nel quale è possibile effettuare il cambio, così da organizzarsi per tempo. L’obbligo delle dotazioni invernali scatta normalmente dal 15 novembre al 15 aprile sulle strade interessate da specifiche ordinanze. In alternativa agli pneumatici invernali, dove previsto, è possibile avere a bordo dispositivi anti-sdrucciolevoli compatibili, come le catene. Alcune strade possono stabilire periodi differenti, quindi è sempre bene verificare la segnaletica e le ordinanze locali.

Perché conviene non aspettare l’ultimo momento? Semplicemente perché il freddo non arriva seguendo il calendario. Gli pneumatici invernali utilizzano mescole e battistrada progettati per mantenere una buona aderenza alle basse temperature, soprattutto sotto i 7 °C. Pioggia, brina, ghiaccio e possibili nevicate possono rendere la strada insidiosa anche quando non c’è neve. Il cambio stagionale è anche l’occasione giusta per controllare pressione, usura del battistrada, eventuali tagli o deformazioni e condizioni generali della gomma. Un controllo professionale permette di affrontare l’inverno con maggiore tranquillità e di individuare in anticipo eventuali problemi.

Prenotare per tempo il cambio gomme significa evitare le corse dell’ultimo minuto, rispettare le prescrizioni sulle strade interessate e, soprattutto, viaggiare con una vettura preparata alla stagione fredda. Perché sulla sicurezza non conviene aspettare: 4 pneumatici in buone condizioni sono il primo punto di contatto tra noi e la strada.