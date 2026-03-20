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Caserta: arrestati in Albania 2 albanesi latitanti dal 1999 per omicidio

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Mar 20, 2026
CASERTA (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino, due cugini albanesi rispettivamente di 50 e 47 anni colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziati dei reati di omicidio e tentato omicidio ed irreperibili dal 1999. I due, condotti in carcere anche grazie alla collaborazione con la Polizia di Frontiera, rientravano nel progetto “Wanted 2025” della Polizia di Stato e al termine di una serrata indagine, durata circa un anno, condotta dalla Squadra Mobile di Caserta, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, sono stati localizzati dalla polizia albanese su quel territorio. I due, identificati a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, erano ricercati per l’omicidio e il ferimento, avvenuti a Cesa (CE) nel 1999, di 2 connazionali per motivi relativi alla spartizione dei proventi di attività illecite.tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

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