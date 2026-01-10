Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La vice-sindaca di Crans Montana: “Chiediamo scusa per i mancati controlli”

Di

Gen 10, 2026

CRANS MONTANA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Chiediamo scusa a tutte le famiglie in lutto e che soffrono”. Così la vicesindaca di Crans Montana, Nicole Bonvin Clivaz, a dieci giorni dalla tragedia di Capodanno al “Le Constellation”, ha riconosciuto gli errori e le mancanze del Comune che l’inchiesta in corso dovrà chiarire. Queste parole, pronunciate nel corso di un’intervista all’emittente svizzera RTS, giungono anche a seguito delle polemiche per le mancate scuse del sindaco, Nicolas Feraud, nella conferenza stampa del 6 gennaio. “Oggi è il momento di chiedere scusa: a volte, nella foga del momento, si è goffi – ha spiegato – Non è comune vivere una situazione come questa. Ci è voluto davvero tanto coraggio per affrontarla. E ne avremo bisogno ancora”. Bonvin Clivaz ha quindi riconosciuto le responsabilità del Comune, in particolare per la mancanza di controlli nel locale dal 2020. “Siamo responsabili di questa supervisione – ha ammesso -. L’indagine ci dirà perchè si sono verificate queste carenze. Al momento non abbiamo risposte vere”.
Nessuna ipotesi di dimissioni del Consiglio comunale all’orizzonte. “La questione è del tutto fuori discussione, anzi. Stiamo lavorando instancabilmente – ha ribadito la vicesindaca -. Riceviamo email offensive ogni giorno in Consiglio comunale. Ma è comprensibile, è normale. Correggeremo. Abbiamo commesso un errore, ora faremo la cosa giusta”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Terremoto di entità 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria, nessun danno

Gen 10, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Belforte Monferrato, apre un nuovo McDonald’s: 35 nuovi posti di lavoro, aperte le selezioni

Gen 10, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 10 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Sport

Tennis: Musetti in finale a Hong Kong, sale al n. 5 ATP

Gen 10, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La vice-sindaca di Crans Montana: “Chiediamo scusa per i mancati controlli”

Gen 10, 2026
TOP NEWS

Ad Alcaraz la prima sfida del 2026, Sinner ko nel match esibizione di Seul

Gen 10, 2026
Attualità Cronaca

Terremoto di entità 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria, nessun danno

Gen 10, 2026