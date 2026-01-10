Attualità Cronaca

Terremoto di entità 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria, nessun danno

Di

Gen 10, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a largo della Calabria, poco prima delle 6,00 di questa mattina. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. L’evento sismico, ben avvertito dalla popolazione tra Calabria Meridionale e Sicilia orientale, secondo la Protezione Civile non ha provocato danni. Nessuna richiesta di soccorso nè segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco.(ITALPRESS).

Foto Ipa Agency

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 10 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia

Cina: traffico container +65% nel porto di libero scambio di Hainan

Gen 9, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Il ministro Lollobrigida: “Accordo Mercosur migliorato, l’Italia protegge l’agricoltura”

Gen 9, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Terremoto di entità 5.1 al largo della Costa Ionica della Calabria, nessun danno

Gen 10, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: Juve Next Gen, in striscia positiva, domani nella tana del Livorno

Gen 10, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Belforte Monferrato, apre un nuovo McDonald’s: 35 nuovi posti di lavoro, aperte le selezioni

Gen 10, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 10 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 9, 2026 Raimondo Bovone