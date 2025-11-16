Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza e i sorvoli in Albania contro il traffico di droga

DiRaimondo Bovone

Nov 16, 2025 , , ,

Si è svolta, lo scorso martedì 11 novembre, presso l’Hotel Rogner a Tirana, la conferenza stampa di presentazione dei risultati conseguiti con l’edizione 2025 della “campagna sorvoli“, organizzata dalla
Polizia di Stato albanese in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno italiano che ha promosso, con la Guardia di Finanza, l’iniziativa di cooperazione per il 14° anno consecutivo.
L’obiettivo comune dei 2 paesi è contrastare la produzione di cannabis per abbattere il traffico di sostanze stupefacenti. Durante la “campagna sorvoli” 2025 sono state individuate e distrutte 106.894 piante di cannabis, accertando la presenza di 1.003 piantagioni illegali.

Oltre che nel contrasto al traffico di droga, la missione italiana di assistenza alla polizia albanese
si sviluppa in diversi altri settori, rappresentando un eccellente modello di cooperazione tra le forze di polizia, aggredendo i patrimoni illeciti per giungere alla disarticolazione delle organizzazioni criminali. Il tutto con standard di sicurezza sempre più elevati.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 16 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella a Berlino: “Italia e Germania uniteda rapporto di solidarietà”

Nov 15, 2025
IN EVIDENZA

Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino

Nov 15, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Costume & Società Cucina Video

Una crema di mele cotte

Nov 16, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

La Guardia di Finanza e i sorvoli in Albania contro il traffico di droga

Nov 16, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, ATP Finals: Alcaraz batte Auger-Aliassime e va in finale contro Sinner

Nov 15, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 16 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x