La Guardia di Finanza e i sorvoli in Albania contro il traffico di droga

Si è svolta, lo scorso martedì 11 novembre, presso l’Hotel Rogner a Tirana, la conferenza stampa di presentazione dei risultati conseguiti con l’edizione 2025 della “campagna sorvoli“, organizzata dalla

Polizia di Stato albanese in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero

dell’Interno italiano che ha promosso, con la Guardia di Finanza, l’iniziativa di cooperazione per il 14° anno consecutivo.

L’obiettivo comune dei 2 paesi è contrastare la produzione di cannabis per abbattere il traffico di sostanze stupefacenti. Durante la “campagna sorvoli” 2025 sono state individuate e distrutte 106.894 piante di cannabis, accertando la presenza di 1.003 piantagioni illegali.

Oltre che nel contrasto al traffico di droga, la missione italiana di assistenza alla polizia albanese

si sviluppa in diversi altri settori, rappresentando un eccellente modello di cooperazione tra le forze di polizia, aggredendo i patrimoni illeciti per giungere alla disarticolazione delle organizzazioni criminali. Il tutto con standard di sicurezza sempre più elevati.