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La cenere dell’Etna svuota l’aeroporto di Catania

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Ago 13, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – Presenza di passeggeri ridotta ai minimi termini all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, dove la sospensione dei voli causata dalla cenere dell’Etna ha ridotto la struttura a punto di snodo per i collegamenti verso gli altri scali dell’isola. I flussi all’interno del terminal riguardano prevalentemente viaggiatori, in maggioranza stranieri, che vengono indirizzati verso i bus navetta diretti a Palermo e Comiso. Molte delle vetture sostitutive partono ormai semi vuote.

xo5/sat/azn

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