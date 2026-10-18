Italpress Awards, Riotta: “Importante far conoscere Italia in Usa e viceversa”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Tutta la mia vita è stato un tentativo di fare comunicare Italia, Europa e Stati Uniti. Ancora adesso sono vicepresidente del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti. La mia rubrica sul Corriere della Sera si chiamava Titanic, perché questi tentativi finiscono sempre con un grande naufragio. Credo che oggi più che mai far conoscere l’Italia degli americani e viceversa sia importante per i giornalisti”. Lo ha detto il giornalista Gianni Riotta, che a Washington ha ricevuto uno degli Italpress Awards. Il premio – istituito dall’agenzia di stampa Italpress, diretta e

fondata da Gaspare Borsellino e giunto alla sua quarta edizione – viene assegnato a personalità italiane e italoamericane che valorizzano e promuovono l’eccellenza del Made in Italy nel mondo.

“Il lavoro che fa Italpress – ha aggiunto Riotta – è un lavoro di rete, è un lavoro di network, è un lavoro che funziona molto in Italia, l’ho visto quando è uscito il mio libro che ha collazionato informazioni e reti. Soprattutto nel lavoro transatlantico di unire la rete italiana con la rete americana è molto importante il lavoro di Gaspare Borsellino. Sono molto lieto di essere qua, anche perché ci unisce la nostra città di origine, Palermo”.

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