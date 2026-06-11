Iran, Trump: “Approvati i punti finali dell’accordo, attacchi annullati”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato gli attacchi in Iran pianificati per stasera. Lo annuncia lo stesso presidente in un post sul social Truth: “Considerato che le discussioni con la Repubblica Islamica dell’Iran sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, io, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d’America, ho annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l’Iran previsti per questa sera. Le discussioni e i punti finali sono stati approvati, sia a livello concettuale che nei dettagli, da tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrein, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore fino alla finalizzazione di questo accordo, data e luogo della firma saranno annunciati a breve”.

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