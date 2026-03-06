Attualità IN EVIDENZA Politica

Iran, Meloni: “Sosteniamo ogni iniziativa per tornare al dialogo tra le parti”

Di

Mar 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Il Governo italiano è al lavoro senza sosta, in contatto con i nostri alleati e con i partner della regione, per monitorare la situazione e tutelare la sicurezza dei cittadini italiani”. Così su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre al ritorno della diplomazia e al dialogo tra le parti ha aggiunto – ma allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti. L’Italia continuerà a fare la sua parte con responsabilità e determinazione. Come concordato con il Parlamento, nei prossimi giorni sarò anche in Aula per riferire alle Camere”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Iran, Donzelli “Non vogliamo l’Italia in guerra”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Donzelli “Riforma giustizia riguarda tutti, può aiutare l’economia siciliana”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Zona Economica Speciale, sale il credito d’imposta per gli investimenti

Mar 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Iran, Donzelli “Non vogliamo l’Italia in guerra”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Donzelli “Riforma giustizia riguarda tutti, può aiutare l’economia siciliana”

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Zona Economica Speciale, sale il credito d’imposta per gli investimenti

Mar 6, 2026
IN EVIDENZA

Allarme bomba, evacuato il Palazzo di Giustizia di Milano

Mar 6, 2026