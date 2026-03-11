Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni al Senato: “L’Italia non prende parte all’intervento di USA e Israele in Iran”



Mar 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in questo contesto di crisi strutturale del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti
fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano. Un intervento a cui, lo dico subito a scanso di ogni equivoco, l’Italia non prende parte e non intende prendere parte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel
corso delle comunicazioni in Senato. “Un’escalation militare che l’Italia si è invece impegnata, nei mesi scorsi, ad evitare, insieme a nazioni come l’Oman e il Qatar. Ricordo che, per due volte, abbiamo ospitato a Roma i negoziati sul nucleare, e che, dall’inizio, abbiamo sostenuto ogni sforzo di facilitazione che
veniva condotto”.







