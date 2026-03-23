Attualità Cronaca Video

Palermo, intimidazione contro ‘Sicily By Car’, il titolare Dragotto: “Non temo nulla”

Di

Mar 23, 2026
PALERMO (ITALPRESS) – “Io non temo nulla, assolutamente nulla. Non c’è mai stata, ve lo dico in siciliano, una ‘tuppuliata’, un qualcosa che abbia potuto indicare chissà che cosa. In ogni caso, se ci fosse stato qualcosa, sarei stato già subito in Procura”. Così, in conferenza stampa, negando ogni richiesta di pizzo, il fondatore e patron della Sicily By Car, Tommaso Dragotto, in merito all’intimidazione contro l’azienda di autonoleggio, a Palermo. Alcuni uomini incappucciati, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sulla vicenda, hanno esploso dei colpi d’arma da fuoco contro le auto nel deposito-rimessa di via San Lorenzo. Poi ironizza: “Per vincermi bisogna solo uccidermi. Ma io ho sempre detto che nessuno mi può sconfiggere. Solo Dio può fare quello che vuole, però io prego e gli dico almeno di metterci d’accordo sul chilometraggio”.
vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Sicily By Car)

Di

Articoli correlati

Economia Video

Dipendenti pubblici in pensione, via al bando per i contributi-vacanze

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Napoli: salvato un 48enne che minacciava il suicidio

Mar 23, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Uso e consumo dell’acqua: cittadini piemontesi virtuosi e bravi a ridurre gli sprechi

Mar 23, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

E’ morto l’ex premier francese Lionel Jospin

Mar 23, 2026
IN EVIDENZA

Come l’intelligenza artificiale può agevolare il lavoro dermatologico

Mar 23, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo, intimidazione contro ‘Sicily By Car’, il titolare Dragotto: “Non temo nulla”

Mar 23, 2026
Economia Video

Dipendenti pubblici in pensione, via al bando per i contributi-vacanze

Mar 23, 2026