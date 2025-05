PALERMO (ITALPRESS) – Incendio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali a Carini. Da questa notte più di 30 Vigili del Fuoco e 10 mezzi sono impegnati in via Galileo Galilei. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto anche personale dell’ARPA per valutare la qualità dell’aria nelle zone circostanti l’incendio. Nessuna persona risulta coinvolta.

(Fonte video: Vigili del Fuoco)