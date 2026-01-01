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Palermo: incendio al centro commerciale, intervenute 15 squadre di pompieri

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Set 1, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Sono più di 15 le squadre VVF intervenute nell’incendio del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Le squadre stanno operando per effettuare le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica. Durante le prime fasi dell’incendio un operatore VVF è stato trasportato in ospedale per accertamenti a seguito di un malore, ma risulta in buone condizioni. Hanno contribuito alle operazioni di spegnimento un elicottero della forestale, fondamentale per le operazioni, e diverse squadre della protezione civile provinciale e comunale, che hanno contribuito al rifornimento idrico. Sono in corso le indagini per l’accertamento delle cause da parte del Nucleo Investigativo Antincendi VVF.

trl/mca3 (fonte video: VVF)

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