Palermo: incendio al centro commerciale, intervenute 15 squadre di pompieri

PALERMO (ITALPRESS) – Sono più di 15 le squadre VVF intervenute nell’incendio del centro commerciale Conca d’Oro di Palermo. Le squadre stanno operando per effettuare le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica. Durante le prime fasi dell’incendio un operatore VVF è stato trasportato in ospedale per accertamenti a seguito di un malore, ma risulta in buone condizioni. Hanno contribuito alle operazioni di spegnimento un elicottero della forestale, fondamentale per le operazioni, e diverse squadre della protezione civile provinciale e comunale, che hanno contribuito al rifornimento idrico. Sono in corso le indagini per l’accertamento delle cause da parte del Nucleo Investigativo Antincendi VVF.

trl/mca3 (fonte video: VVF)