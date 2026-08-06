Musica: uscito il 31 luglio il nuovo singolo di Nicoletta Pedrini, ‘Giungla’ 

“La giungla non ci ha trasformati in animali. Ci ha fatto dimenticare di essere umani”.

Con questo progetto, Nicoletta lancia un messaggio: inizia una nuova missione per l’artista, che dentro di sé scopre sempre più l’esigenza di portare la musica ad un’unica voce collettiva, capace di superare confini e barriere, senza conoscere limiti linguistici o culturali.

“Giungla” non offre risposte, ma invita a porsi una domanda: “Non siamo nati per vivere in gabbia… forse ci hanno solo convinti che fosse normale?”

IL BRANO – https://drive.google.com/file/d/1xWjkitNJeUsjmw8kfx30RWrI4yDVnitA/view?usp=sharing

La vera giungla non cresce tra gli alberi: cresce tra le strade delle nostre città.

Nicoletta Pedrini torna con un brano intenso e travolgente che fonde sonorità pop, elettroniche ed etniche con evocazioni selvagge della giungla e atmosfere tribali. Un viaggio emotivo che racconta la lenta perdita della nostra umanità. Ma “Giungla” non parla soltanto di una città diventata selvaggia. Parla della forza di scegliere di restare umani, anche quando il mondo ci spinge nella direzione opposta.

Forse tutto può cominciare da un gesto semplice: “Dammi la mano”. Uno dei versi del brano diventa il simbolo dell’intero progetto: un gesto di fiducia, speranza e futuro, capace di ricordarci che anche nelle realtà più difficili possiamo ancora scegliere chi essere.

Ed è proprio da questa scelta che nasce “Giungla”. La nostra umanità non è scomparsa. Sta aspettando che qualcuno scelga di rimetterla al centro. Con musica e parole, Nicoletta prova a dare voce a chi, anche nella giungla del nostro tempo, continua a credere che restare umani sia ancora una scelta possibile. “Giungla” non è solo un brano. È uno stato d’animo, un sentimento che riflette chi siamo: la somma delle nostre scelte.

CREDITI – Autori: Nicoletta Pedrini, Matteo Mutti, Alberto Valseriati – Compositori: Nicoletta Pedrini, Matteo Mutti – Produzione, arrangiamento, mix e mastering: Matteo Mutti – Fotografia ufficiale e copertina: Matteo Mutti – Make-up&hair: Greta Barbieri – GB Studio – Studio di registrazione: Mat7e Lab – Etichetta: Il Canto della Fenice – Distribuzione: DistroKid