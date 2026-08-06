Attualità Cultura & Eventi Primo Piano

Musica: uscito il 31 luglio il nuovo singolo di Nicoletta Pedrini, ‘Giungla’ 

DiRaimondo Bovone

Ago 6, 2026 , , , , ,

“La giungla non ci ha trasformati in animali. Ci ha fatto dimenticare di essere umani”.
Con questo progetto, Nicoletta lancia un messaggio: inizia una nuova missione per l’artista, che dentro di sé scopre sempre più l’esigenza di portare la musica ad un’unica voce collettiva, capace di superare confini e barriere, senza conoscere limiti linguistici o culturali.
“Giungla” non offre risposte, ma invita a porsi una domanda: “Non siamo nati per vivere in gabbia… forse ci hanno solo convinti che fosse normale?”

IL BRANO – https://drive.google.com/file/d/1xWjkitNJeUsjmw8kfx30RWrI4yDVnitA/view?usp=sharing

La vera giungla non cresce tra gli alberi: cresce tra le strade delle nostre città.
Nicoletta Pedrini torna con un brano intenso e travolgente che fonde sonorità pop, elettroniche ed etniche con evocazioni selvagge della giungla e atmosfere tribali. Un viaggio emotivo che racconta la lenta perdita della nostra umanità. Ma “Giungla” non parla soltanto di una città diventata selvaggia. Parla della forza di scegliere di restare umani, anche quando il mondo ci spinge nella direzione opposta.
Forse tutto può cominciare da un gesto semplice: “Dammi la mano”. Uno dei versi del brano diventa il simbolo dell’intero progetto: un gesto di fiducia, speranza e futuro, capace di ricordarci che anche nelle realtà più difficili possiamo ancora scegliere chi essere.
Ed è proprio da questa scelta che nasce “Giungla”. La nostra umanità non è scomparsa. Sta aspettando che qualcuno scelga di rimetterla al centro. Con musica e parole, Nicoletta prova a dare voce a chi, anche nella giungla del nostro tempo, continua a credere che restare umani sia ancora una scelta possibile. “Giungla” non è solo un brano. È uno stato d’animo, un sentimento che riflette chi siamo: la somma delle nostre scelte.

CREDITI – Autori: Nicoletta Pedrini, Matteo Mutti, Alberto Valseriati – Compositori: Nicoletta Pedrini, Matteo Mutti – Produzione, arrangiamento, mix e mastering: Matteo Mutti – Fotografia ufficiale e copertina: Matteo Mutti – Make-up&hair: Greta Barbieri – GB Studio – Studio di registrazione: Mat7e Lab – Etichetta: Il Canto della Fenice – Distribuzione: DistroKid

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Catanzaro: la Corte dei Conti scopre un danno erariale da 600.000 euro sui depuratori

Ago 6, 2026
Attualità Curiosità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Sonno e alimentazione: i cibi che favoriscono un riposo naturale

Ago 6, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 6 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 5, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Cultura & Eventi Primo Piano

Musica: uscito il 31 luglio il nuovo singolo di Nicoletta Pedrini, ‘Giungla’ 

Ago 6, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Catanzaro: la Corte dei Conti scopre un danno erariale da 600.000 euro sui depuratori

Ago 6, 2026
Attualità Curiosità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Sonno e alimentazione: i cibi che favoriscono un riposo naturale

Ago 6, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 6 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 5, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x