Il quartiere Cristo punta sul verde

Al Cristo si punta sul Decoro Urbano, una scommessa che da tempo commercianti e Cittadini stanno portando avanti. In primis si punta ad un quartiere piu’ pulito , sono state decine le segnalazioni dei Cittadini al Nucleo Ispettori Ambientali per abbandoni abusivi vicini ai cassonetti, con sanzioni da parte degli uomini guidati da Fulvio Barzizza. Una richiesta è stata inviata anche dalla Commissione Sud ad Amag Ambiente, si richiede un sopralluogo per le varie segnalazioni che sono giunte dai residenti : mancanza di cassonetti, pulizia e se possibile aumento dei passaggi di raccolta dell’immondizia.

Intanto nel Quartiere si lavora molto sul verde, in queste ore commercianti all’opera per la cura delle aiuole adottate dalle attività economiche “per un quartiere piu’ bello” recita un post dell’Associazione Commercianti. Diverse le richieste per adottare aiuole anche da parte dei cittadini che collaborano attivamente con le realtà del Cristo.

Intanto in questi giorni si terranno alcuni incontri per i due progetti che i commercianti hanno in cantiere : Il mercatino dell’antiquariato in Piazza Campora una volta al mese (sabato) e una manifestazione con stand e bancarelle al centro Dea ( sabato ) in via sperimentale , due aree importanti del Cristo.