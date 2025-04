Il Papa, a sorpresa, in preghiera a Santa Maria Maggiore

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Papa Francesco ha dunque reso omaggio al quadro della Madonna Salus populi romani conservato a Santa Maria Maggiore a Roma. Il pontefice è arrivato in sedia a rotelle accompagnato dagli assistenti mentre i pellegrini visitavano la basilica per l’anno Santo. Il pontefice ha portato un mazzo di fiori bianchi che è stato depositato nella cappella paolina che ospita il quadro. Dopo una breve preghiera è andato via tra la commozione della folla.

