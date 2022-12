Il cda di Astm ha nominato nuovi amministratori Beniamino Gavio e Catia Tomasetti

L’Assemblea degli azionisti di ASTM, società del Gruppo Gavio con sede a Tortona, lo scorso 21 dicembre ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di modifica dello Statuto sociale in merito all’ampliamento del numero massimo dei suoi componenti, portandolo da 9 a 11. Contestualmente sono stati nominati due nuovi amministratori, nelle figure di Beniamino Gavio e Catia Tomasetti.

Beniamino Gavio

Classe 1965, laureato in economia presso la Kensington University, ricopre diverse cariche nell’ambito dell’omonimo Gruppo attivo nei settori delle concessioni autostradali, delle costruzioni e dell’ingegneria, dei trasporti e della logistica, della tecnologia e della nautica. È attualmente Presidente di Aurelia S.r.l., holding della famiglia Gavio, e di Nuova Argo Finanziaria, holding partecipata con il fondo Ardian che coordina e controlla ASTM SpA, Consigliere di Amministrazione di Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA, principale operatore autostradale del Brasile. È inoltre Presidente di Baglietto, storico marchio della nautica italiana e componente dei consigli di amministrazione di diverse società nei settori dei trasporti, della logistica, dei servizi e dello sport.

Catia Tomasetti

Classe 1964, laureata con lode in giurisprudenza, abilitata come avvocato in Italia, Inghilterra e Galles, è partner dello studio legale Bonelli Erede di cui è Responsabile della sede di Dubai e Coordinatore del Focus Team Ecological Transition e del Dipartimento di Project Finance. Attualmente è Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e Consigliere di Amministrazione di ICM SpA, gruppo che riunisce società industriali, operanti prevalentemente nel settore delle costruzioni. Iniziò la professione di avvocato a Londra presso lo studio Allen & Overy, occupandosi di finanza di progetto. Ha lavorato nel team che ha assistito le banche nel primo project finance italiano (Rosen 1995) e da allora è stata coinvolta in tutte le operazioni market first in Italia in tutti i settori (energia, acqua, rifiuti, ospedali, metropolitane, strade e autostrade). È stata Presidente di Acea, municipalizzata di Roma attiva nei settori idrico, rifiuti, energia e distribuzione elettrica, e Presidente della Cassa di Risparmio di Cesena.