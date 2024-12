Il 33% dei piemontesi rivenderà i regali di Natale poco graditi su piattaforme di seconda mano

Con l’attesa del Natale cresce anche la curiosità di scoprire cosa si troverà sotto l’albero. Non sempre, infatti, i regali rispecchiano i gusti di chi li riceve, e può capitare che non siano del tutto apprezzati, rischiando così di rimanere inutilizzati. In questi casi, c’è una pratica che sta diventando sempre più popolare: il ‘regifting’ o ‘riciclo dei regali’.

Attraverso una ricerca condotta in collaborazione con mUp, la piattaforma Wallapop, leader nella compravendita di prodotti di seconda mano che promuove un modello di consumo più responsabile, ha chiesto ai piemontesi quali oggetti preferirebbero non ricevere come regali di Natale:

I doni meno apprezzati sono oggetti di decorazione come cornici, candele o piante grasse, seguiti da libri, giochi da tavolo e pupazzi (28%)

I regali di Natale meno graditi dai residenti in Piemonte sono, molto spesso, quelli ricevuti da parenti lontani e colleghi (34%), oppure vicini di casa (21%)

Il 33% dei residenti in Piemonte li metterebbe in vendita su una piattaforma second-hand come Wallapop

Il 28 dicembre, Wallapop ha istituito da quest’anno il “Wallapop Re-Selling Day”: la giornata perfetta per dare una seconda opportunità ai regali poco graditi che si riceveranno per questo Natale, rivendendoli a chi potrebbe apprezzarli di più!