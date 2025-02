Gioco illegale: gli interventi di Finanza e Dogane per la tutela dei cittadini

Il Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori (CoPReGI), presieduto dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Cons. Roberto Alesse, e composto dalle Forze di Polizia, ha effettuato un ampio piano di controlli nell’ambito del gioco pubblico, nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2024.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza hanno sottoposto a verifica punti di vendita di scommesse, Punti di Vendita Ricariche ed esercizi commerciali con presenza di AWP.

In quei 10 giorni i 548 controlli hanno portato alla scoperta di 24 punti non autorizzati di raccolta scommesse, sequestrando 111 apparecchi AWP e congegni da gioco irregolari, 12 totem e 25 Personal Computer per la connessione a siti di gioco irregolari. Dopo le verifiche, sono scattate 134 sanzioni amministrative per 3.422.000 euro, mentre in ambito penale sono stati deferiti all’AG 48 soggetti.

L’azione sinergica tra Agenzia dei Monopoli e Forze di Polizia ha analizzato i flussi di gioco utilizzando specifiche tecnologie e personale esperto.

La mission del CoPReGI è quella di tutelare le fasce più deboli della popolazione, soprattutto i minori, garantendo al pubblico l’offerta legale di gioco con prevenzione e repressione degli illeciti.