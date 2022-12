Giocattoli, origami e un presepe: alcuni dei doni arrivati all’Ospedale Infantile di Alessandria

Vale la pena parlarne anche dopo Natale, tanto sono gesti teneri e generosi, dedicati ai giovani pazienti dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Nei giorni immediatamente prima delle Feste, infatti, singoli donatori e scuole hanno voluto regalare un momento di gioia consegnando giocattoli, origami e un presepio.

I giocattoli

Carmelo e Daniele Barca di Ovada hanno consegnato i giocattoli acquistati grazie ai 400 euro raccolti lo scorso 8 dicembre durante il torneo di calcio e di calcio-tennis per bambine e bambini, in ricordo della moglie e mamma Stefania, mancata nel 2016. I due donatori hanno così portato all’Ospedale Infantile “un sorriso per i bambini”, come riportato sulla maglietta indossata dai piccoli sportivi per l’occasione.

Il presepio

Poi è stata la volta degli alunni della classe III della Scuola primaria Prato di San Giuliano Vecchio in rappresentanza dell’Istituto comprensivo Caretta di Spinetta Marengo. Come ormai da tradizione, è stato portato al Cesare Arrigo un presepio realizzato dagli studenti con l’aiuto delle insegnanti e dei genitori: quest’anno il tema trattato in classe è stato la lotta alle disuguaglianze, a partire proprio da quelle che subiscono i compagni o gli amici malati. Il presepio fa ora bella mostra di sé accanto all’albero allestito al Pronto Soccorso Pediatrico.

Gli origami

Colorate e allegre trottole di origami sono state infine distribuite in questi giorni grazie alla donazione di Masae Takanashi: realizzate a mano dalla madre e dalle sue amiche, che vivono in Giappone, sono giunte nel 2019 in Italia per favorire l’amicizia e gli scambi culturali tra i due Paesi. Ora possono far trascorrere alcuni momenti di gioia ai bambini dell’Infantile durante le festività natalizie.

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria

Ringrazia di cuore tutti i donatori che, in questo periodo di allegria e unione, hanno avuto un pensiero solidale per tutti i piccoli pazienti che invece stanno trascorrendo le festività in ospedale, rendendo così speciale il loro Natale al di là della malattia, nel pieno spirito di questa ricorrenza.