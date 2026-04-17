Udine: furti in abitazione, arrestati 5 sinti

UDINE (ITALPRESS) – Operazione dei Carabinieri tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, dove è stata eseguita un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 5 persone, membri di una famiglia sinti, ritenute responsabili di una serie di furti in abitazione. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Udine su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia in carcere per 4 indagati e gli arresti domiciliari per un quinto. L’indagine, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine, è partita da una serie di episodi avvenuti all’inizio del 2026, caratterizzati da modalità operative simili e concentrati in un arco temporale ristretto.tvi/mca3 (fonte video: Carabinieri)

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