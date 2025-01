Catania: furti di auto con “cavallo di ritorno”, 8 arresti

CATANIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 8 persone. Sono accusati di furto di autovetture e di estorsione attuata tramite il metodo del cosiddetto ‘cavallo di ritorno’. Le indagini hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di furto di auto con tentativo di estorsione, nonché di individuare coloro che sarebbero stati coinvolti e coloro che sarebbero intervenuti nella successiva fase estorsiva, sfruttando il momento di smarrimento in cui si trovano le parti offese nei momenti immediatamente successivi al furto. Si è avuto modo di constatare, inoltre, come gli autori dei reati abbiano operato, con una tecnica finalizzata a rendere complessa la loro identificazione, ovvero secondo uno schema basato sulla suddivisione dei compiti e sull’alternarsi degli autori nell’arco della medesima giornata, con nuclei di 2 o 3 di volta in volta, in tutto o in parte diversi da quelli precedenti.

