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Artrosi nella donna ed estrogeni, il legame segreto

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Nov 9, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Perché l’artrosi esplode nelle donne durante e dopo la menopausa, triplicando rispetto agli uomini di pari età? Il segreto sta nella fluttuazione e poi nella perdita degli estrogeni che sono essenziali anche per la salute articolare. In particolare il 26% delle donne ha un’alterazione geneticamente determinata del recettore degli estrogeni: questo fa esplodere l’infiammazione articolare già in perimenopausa. Nel centosessantunesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza sintomi e segni precoci dell’artrosi e l’importanza di riconoscere la patologia articolare fin dai primi fotogrammi in cui è l’infiammazione a dominare il quadro clinico. Quando l’articolazione è deformata e c’è l’artrosi è troppo tardi per intervenire. Essenziale, quindi, riconosce il sintomi precoci e mettere in atto le misure più adeguate tra cui postura corretta, movimenti appropriati dal punto di vista biomeccanico, perdita di peso e, quando indicata, terapia ormonale sostitutiva.

sat/gsl

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