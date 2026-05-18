Ansia, conoscerla per governarla

MILANO (ITALPRESS) – Ansia: che cos’è? Che cosa differenzia l’ansia come tratto dominante della personalità rispetto all’ansia acuta in risposta ad un evento inquietante? Nel centotrentaseiesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i tratti salienti dell’ansia e il ruolo degli ormoni sessuali – estrogeni, progesterone e testosterone – nel ridurre o amplificare le risposte fisiche, cognitive ed emotive agli stimoli ansiosi. Particolare attenzione è dedicata alle strategie diagnostiche e terapeutiche per ridurre la vulnerabilità all’ansia patologica nella donna.

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