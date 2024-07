Focus ESG – Episodio 31

MILANO (ITALPRESS) – Il valore dei rating ESG come viene recepito dai mercati finanziari? Su cosa è più importante concentrarsi come azienda per darle più valore? E per le piccole aziende quale è l’approccio migliore? E il ruolo delle società di rating? attraverso esempi concreti con Sustainalytics e MSCI. A queste domande del giornalista economico Marco Marelli, grazie alle attività del progetto Grins, la Professoressa Monica Billio, ordinaria dell’Università Ca Foscari di Venezia e il professore ordinario Massimo Guidolin dell’Università Bocconi e Co-Direttore di Asset, Centro Baffi Carefin, entrano nel merito indicando chiaramente che la stabilità è valore e che una informazione ben redatta accresce la resilienza. Inoltre, grazie alle valutazione ESG emerge anche un greenwashing in contrazione.

fsc/gsl