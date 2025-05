Barcellona “La composizione negoziata è uno strumento importantissimo”

PALERMO (ITALPRESS) – “La composizione negoziata per la crisi d’impresa è uno strumento importantissimo, un istituto che il legislatore ha voluto dare in attuazione di una legge del 2017 che ha rivoluzionato il sistema normativo nei confronti delle difficoltà dell’impresa, in particolare quello che veramente accade per la prima volta è quello di sovvertire il cosiddetto concetto di fallimento e di fallito per tutti quegli imprenditori che hanno problemi legati alla propria attività. Con questo sistema, che è messo a disposizione dalle Camere di commercio attraverso una piattaforma informatica gestita dalle stesse Camere di commercio, si assistono le imprese in un percorso di risanamento da un momento di crisi”. Così Guido Barcellona, segretario generale della Camera di commercio Palermo Enna, a margine del convegno “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese” che si è svolto nella sede della Camera di Commercio, nel capoluogo siciliano. “È un percorso volontario, dopo un inizio stentato, soprattutto per scarsa conoscenza da parte delle imprese. A fronte di un avvio che ha dato 39 procedimenti il primo anno, oggi siamo a oltre 1090 procedimenti. Chiaramente partecipano soprattutto imprese che sono più strutturate, che hanno la capacità e le professionalità per risanare situazioni temporaneamente di difficoltà, però siamo ben lontani dall’avvio di procedure concorsuali e fallimentari che si avevano prima di questa riforma”. xd6/vbo/gtr