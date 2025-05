Morte Benvenuti, Malagò “Ha accompagnato intere generazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Fa tanta tristezza, ci ha accompagnato, non credo solo a chi segue lo sport, ma a intere generazioni. I titolisportivi parlano da soli. Nel mondo in due categorie diverse. Poi nel bene e nel male di come sono andati i combattimenti, i matchche ha fatto, è sempre stato qualcosa di epico nelle sue gesta”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò dopol’apertura della camera ardente di Nino Benvenuti al Coni. “Bello, proprio bello, devo dire bello fino alla fine, bello sempre. Anchecon quella sua personalità, con quel suo stile”.

spf/gm/gtr