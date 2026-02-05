Taranto: fermata la banda che assaltava gli sportelli bancomat

TARANTO (ITALPRESS) – Fermata una banda, composta da 5 uomini, accusati di una lunga serie di assalti a sportelli bancomat utilizzando ordigni esplosivi artigianali. Il provvedimento di fermo per i 5 componenti rappresenta la conclusione di indagini avviate dai carabinieri nel mese di novembre, dopo un preoccupante incremento di attacchi agli Atm registrato in diversi comuni della provincia tarantina e nelle aree limitrofe. In un breve arco temporale, infatti, si sono susseguiti numerosi episodi caratterizzati dall’impiego del cosiddetto metodo della “marmotta”, una tecnica particolarmente pericolosa che prevede l’inserimento di un ordigno esplosivo artigianale all’interno dello sportello bancomat per provocarne la deflagrazione e impossessarsi del denaro contenuto.

col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri Taranto)