Il ministro Pichetto: “Tra Italia e Algeria rapporto fortissimo, è un partner strategico”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Il rapporto tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina è fortissimo, l’Algeria non è solo il grande fornitore di gas per l’Italia ma è anche un partner strategico del Piano Mattei, per sviluppare moltissime attività sulle quali sono impegnate tante imprese italiane”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha partecipato ad Algeri a una conferenza su sfide e opportunità per una più stretta collaborazione regionale tra il Nord Africa, l’Europa e l’Africa subsahariana. (Fonte video: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)

