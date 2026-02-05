Futuro: si gioca su data, AI e umanoidi: nel 2026 record di investimenti





ROMA (ITALPRESS) – Gli investimenti nel tech stanno raggiungendo livelli record. Siamo vicini ai 1000 miliardi. Data, intelligenza artificiale e umanoidi sono i driver su cui tutti scommettono in tutte le parti del mondo: USA, Asia ed Europa. E’ una grandissima partita dove si gioca il futuro. Le big tech americane sono in pole position, a partire da Google che accelera sugli investimenti mostre per il 2026. Ma non è il solo. L’intelligenza artificiale si basa su dati e algoritmi e anche qui un fiume di denaro e di interessi. Nel settore umanoidi Tesla ferma la produzione dei modelli Y e S per produrre Optimus. Italia ed Europa cosa stanno facendo? E sul consumo energetico? Nella puntata di Focus ESG 71 un servizio dedicato a questi grandi temi firmato dal giornalista Marco Marelli fotografa le sfide in essere in 2 minuti.

gsl