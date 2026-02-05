Mattarella al Villaggio Olimpico: “La prima competizione è con i propri limiti”

Queste le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli atleti azzurri in occasione della visita al Villaggio Olimpico di Milano.

MILANO (ITALPRESS) – "Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell'apertura, non posso non ricordare che per tutti voi, che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prender parte alle Olimpiadi, è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico"."Presumo anche che non siate appagati da questo e che affronterete le competizioni con l'intenzione di avere altri risultati, altri successi. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi, naturalmente, la competizione con atleti di ogni parte del mondo sarà entusiasmante, anche stimolante. Io credo che ognuno di voi ricordi che la prima competizione è con sé stesso, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi. E poi c'è, a fianco, quella con gli altri partecipanti".

(Fonte video: Quirinale)