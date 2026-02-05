Mattarella al Villaggio Olimpico: “La prima competizione è con i propri limiti”

MILANO (ITALPRESS) – “Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente, alla vigilia dell’apertura, non posso non ricordare che per tutti voi, che siete qui, questo è già un grande successo. Essere stati selezionati, essere in squadra, prender parte alle Olimpiadi, è già un traguardo di estrema importanza, un successo autentico”. Queste le parole che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto agli atleti azzurri in occasione della visita al Villaggio Olimpico di Milano. “Presumo anche che non siate appagati da questo e che affronterete le competizioni con l’intenzione di avere altri risultati, altri successi. Ma non va mai dimenticato che la partecipazione è il primo importante traguardo e risultato. Poi, naturalmente, la competizione con atleti di ogni parte del mondo sarà entusiasmante, anche stimolante. Io credo che ognuno di voi ricordi che la prima competizione è con sé stesso, con i propri limiti, per superarsi, per migliorarsi. E poi c’è, a fianco, quella con gli altri partecipanti”.gm/mca1
(Fonte video: Quirinale)