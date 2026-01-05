Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina: il fatturato delle ferrovie ha superato i 1.000 miliardi di yuan nel 2025

Di

Gen 5, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la China State Railway Group Co. Ltd. (China Railway) ha dichiarato che il suo fatturato annuo nel settore dei trasporti ha raggiunto i 1.020,4 miliardi di yuan (circa 145 miliardi di dollari USA) nel 2025, superando per la prima volta la soglia di 1.000 miliardi di yuan e registrando un aumento su base annua del 3,1%.

L’operatore ferroviario nazionale ha attribuito i risultati a una disciplina di bilancio più rigorosa e a un miglior controllo dei costi, fattori che hanno portato a risparmi di bilancio pari a 19,7 miliardi di yuan.

La società ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria, riducendo il rapporto debito/attivo di un punto percentuale, fino al 62,5% entro la fine del 2025.

China Railway ha affermato che nel 2026 continuerà a promuovere operazioni orientate al mercato e basate sulle leggi. La società continuerà a concentrarsi su priorità chiave quali la promozione della trasformazione e dello sviluppo delle attività non legate ai trasporti, e il mantenimento sotto stretto controllo delle spese non produttive.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Gen 6, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, Lagalla “Testimone eroico di un tempo difficile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Piersanti Mattarella, il prefetto di Palermo “Fiducia e sostegno alla Procura”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella, Schifani “Ricordo indelebile”

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Con la radioterapia passi da gigante nella cura dei tumori

Gen 6, 2026