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Etna, il ministro Mazzi: “Sull’aeroporto di Fontanarossa occorre una cabina di regia”

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Ago 29, 2026
RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Sulla vicenda di Fontanarossa occorre una cabina di regia. Non può essere un’emergenza quello che non dovrebbe esserlo. L’Etna è un’icona per Catania e tutta la Sicilia”. Così Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo, a margine della quarta giornata di Etna Forum. “I turisti non è che vengono a fare turismo in Sicilia nonostante l’Etna. Vengono a fare turismo in Sicilia perché c’è l’Etna, perché l’Etna è un luogo conosciuto in tutto il mondo che caratterizza l’identità della regione, e anche dell’Italia”.xn5/mgg/mca1

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