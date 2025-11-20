Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: estorsione con metodo mafioso ad un imprenditore edile, 1 arresto

Di

Nov 20, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e della Compagnia di Melito Porto Salvo, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato di 78 anni, residente a Montebello Jonico. L’attività investigativa trae origine dalla denuncia di un imprenditore, titolare di impresa attiva nel settore dell’edilizia e nel campo dei lavori pubblici con cui ha rappresentato di essere vittima, sin dal 2015, di plurime condotte estorsive, aggravate dal metodo mafioso, da parte dell’indagato.

tvi/mca3 (Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Economia Video

Catasto: mappe consultabili on line anche dai contribuenti

Nov 21, 2025
A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Lavoro: nel terziario oltre 200 contratti “pirata”

Nov 21, 2025

Ti sei perso...

Motori Sport

Formula Uno: a Las Vegas brilla Norris, fiducia in casa Ferrari

Nov 21, 2025
Economia Video

Catasto: mappe consultabili on line anche dai contribuenti

Nov 21, 2025
A4Zampe Attualità Costume & Società

Torino apre le porte a Quattrozampeinfiera, 22 e 23 novembre, tra Natale e sostenibilità

Nov 21, 2025 Raimondo Bovone
Economia Video

Lavoro: nel terziario oltre 200 contratti “pirata”

Nov 21, 2025